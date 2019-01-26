Martin - студия
отличного
дизайна
Современно и функционально, продумано маркетологом
Дизайн продукта
и упаковка
Разработка торговой марки, логотипа, фирменного стиля
Айдентика
Разработка рекламных материалов от листовки до билборда
Рекламное
продвижение
Создание интересного сайта с хорошим юзабилити
Креативный
WEB-дизайн
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Наша сильная сторона:

Создаём продуманный дизайн.

Мы любим создавать отличный дизайн!
Наш 20 - летний опыт позволяет разрабатывать по настоящему качественный дизайнерский продукт.
Нами накоплены профессиональные навыки и наработки для разных сфер бизнеса.
80% наших клиентов работают с нами постоянно.

Опыт и знание процессов печати, позволяет добиваться высоких результатов в разработке упаковки. Придумаем и спроектируем любые формы: картонная коробка, шоубокс, пэт и стекло-бутылка. Разработаем дизайн и визуализируем будущий продукт. Воплотим проект любой сложности и объёма.

Разработаем логотип и фирменный стиль компании. Транслируем фирменные элементы бренда на разные носители и оформим путеводитель по использованию фирменного стиля (гайдбук).

Разработаем WEB-сайт компании. Сделаем привлекательный дизайн, сверстаем и наполним контентом. Промо-сайт, сайт-визитка, лэндинг, корпоративный сайт. Используем технологии: HTML+CSS, CMS WordPress, 1С — Битрикс, Tilda

Разработаем дизайн любых традиционных и нестандартных рекламных материалов: POS-материалы, буклеты, плакаты, сувенирная продукция. Перенесем дизайн в стрит-формат: билборды, наружное оформление, брендирование авто.

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сайт дизайн студии Мартин
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Работать с нами

Просто
и понятно

20

лет успешной работы
в дизайне и брендинге

20+

лет стаж
ведущих дизайнеров

300+

проектов успешно
осуществлено

80%+

заказчиков становятся
постоянными партнерами

Всё, что нужно от Вас:

  • позитивное настроение
  • немного денег
  • немного терпения

А мы обеспечим:

  • качественный дизайн
  • консультирование по брендингу, печати и Web
  • сопровождение заказа до полного завершения

Продуманный дизайн

Адаптируем тренды в дизайне и делаем его понятным потребителю. Над проектом работает минимум 3 человека и окончательное решение принимается коллегиально.

Дизайн для любого бюджета

Гибкая ценовая политика. Вы можете заказать графический дизайн в исполнении  junior или ТОП-дизайнера, в зависимости от ваших потребностей. Создадим креативный дизайн и проанализируем созданный дизайн в фокус-группе.

Мы рады сотрудничеству!

Не стоим на месте и регулярно участвуем в профильных конференциях и выставках по дизайну и брендингу.
Мы готовим техническое задание вместе с клиентом и подробно обсуждаем детали, тем самым гарантируя результат и соблюдение сроков.

Партнеры

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разработка логотипа
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Заказать дизайн!