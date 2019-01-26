отличного
дизайна
и упаковка
продвижение
WEB-дизайн
Наша сильная сторона:
Создаём продуманный дизайн.
Мы любим создавать отличный дизайн!
Наш 20 - летний опыт позволяет разрабатывать по настоящему качественный дизайнерский продукт.
Нами накоплены профессиональные навыки и наработки для разных сфер бизнеса.
80% наших клиентов работают с нами постоянно.
Разработка упаковки
Опыт и знание процессов печати, позволяет добиваться высоких результатов в разработке упаковки. Придумаем и спроектируем любые формы: картонная коробка, шоубокс, пэт и стекло-бутылка. Разработаем дизайн и визуализируем будущий продукт. Воплотим проект любой сложности и объёма.
Айдентика
Разработаем логотип и фирменный стиль компании. Транслируем фирменные элементы бренда на разные носители и оформим путеводитель по использованию фирменного стиля (гайдбук).
WEB
Разработаем WEB-сайт компании. Сделаем привлекательный дизайн, сверстаем и наполним контентом. Промо-сайт, сайт-визитка, лэндинг, корпоративный сайт. Используем технологии: HTML+CSS, CMS WordPress, 1С — Битрикс, Tilda
Графический дизайн
Разработаем дизайн любых традиционных и нестандартных рекламных материалов: POS-материалы, буклеты, плакаты, сувенирная продукция. Перенесем дизайн в стрит-формат: билборды, наружное оформление, брендирование авто.
Свежие
Проекты
Работать с нами
Просто
и понятно
20
в дизайне и брендинге
20+
ведущих дизайнеров
300+
осуществлено
80%+
постоянными партнерами
Всё, что нужно от Вас:
А мы обеспечим:
Продуманный дизайн
Адаптируем тренды в дизайне и делаем его понятным потребителю. Над проектом работает минимум 3 человека и окончательное решение принимается коллегиально.
Дизайн для любого бюджета
Гибкая ценовая политика. Вы можете заказать графический дизайн в исполнении junior или ТОП-дизайнера, в зависимости от ваших потребностей. Создадим креативный дизайн и проанализируем созданный дизайн в фокус-группе.
Мы рады сотрудничеству!
Не стоим на месте и регулярно участвуем в профильных конференциях и выставках по дизайну и брендингу.
Мы готовим техническое задание вместе с клиентом и подробно обсуждаем детали, тем самым гарантируя результат и соблюдение сроков.